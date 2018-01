Schon jetzt können Landärzte kaum noch den steigenden Anforderungen gerecht werden. Und eine Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht. In Zukunft wird sie sich sogar noch verschärfen, denn schon jetzt finden Landärzte kaum Nachwuchs und das nicht nur in abgelegenen Regionen.

Wie lässt sich die Situation entschärfen? Welche Wege sind denk- und gangbar? Was muss die Politik tun und wo sind Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigung gefragt?

Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit uns und unseren Gästen. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de

Gesprächsgäste:

Dr. Carola Reimann, Sozialministerin des Landes Niedersachsen

Prof. Dr. Edgar Franke, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages

Dr. Norbert Jahns, Allgemeinmediziner, Lohmar-Birk

Dr. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein

Dirk Ruiss, Leiter der Landesvertretung des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) Nordrhein-Westfalen