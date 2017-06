Landebahn oder neues Stadtviertel Berlin streitet über die Zukunft des Flughafens Tegel

Fast 200.000 Berliner haben mit ihrer Unterschrift die dauerhafte Offenhaltung des Flughafens Tegel verlangt, weil sie fürchten, der künftige Hauptstadt-Airport BER könnte von Anfang an zu klein sein. Damit stehen die Pläne des Senats in Frage, in Tegel Tausende von Wohnungen und diverse Forschungseinrichtungen zu bauen.

Eine Sendung von Andreas Beckmann und Michael Roehl