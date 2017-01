Landeskriminalämter Zahl der Drogendelikte an Schulen nimmt stark zu

Immer mehr Jugendliche konsumieren Cannabis. (Imago)

Die Zahl der Drogendelikte an den deutschen Schulen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Zahlen der Landeskriminalämter und der Innenministerien. Demnach habe sich die Zahl etwa in Baden-Württemberg im Jahr 2015 mit 940 Fällen fast verdreifacht gegenüber 2011. Ähnlich sei die Entwicklung in Sachsen-Anhalt. In Nordrhein-Westfalen und Sachsen habe sich die Zahl der Drogendelikte an den Schulen verdoppelt. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mortler, sagte, ein Grund für diese Entwicklung sei die gesellschaftliche Verharmlosung von Cannabis.