Landeskriminalämter Zahl der Drogendelikte an Schulen nimmt stark zu

Immer mehr Jugendliche konsumieren Cannabis. (Imago)

Die Zahl der Drogendelikte an Schulen in Deutschland hat deutlich zugenommen.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Zahlen der Landeskriminalämter und der Innenministerien aus dem Jahr 2015. Demnach wurden etwa in Baden-Württemberg rund 940 entsprechende Fälle registriert; etwa dreimal so viele wie 2011. Ähnlich sei die Entwicklung in Sachsen-Anhalt. In Nordrhein-Westfalen und Sachsen hat sich die Zahl den Angaben zufolge verdoppelt. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung,

Mortler, sagte, ein Grund dafür sei die gesellschaftliche Verharmlosung von Cannabis.