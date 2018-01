Die SPD-Basis in Sachsen-Anhalt stellt sich gegen eine Neuauflage der großen Koalition im Bund.

Auf dem Landesparteitag in Wernigerode beschlossen die Delegierten mit einer Stimme Mehrheit einen Antrag der Jusos, der ein Bündnis mit der Union ablehnt. Die Sondierungsergebnisse zeigten, dass sich die Ziele der SPD so nicht durchsetzen ließen. Der wiedergewählte sachsen-anhaltinische SPD-Chef Lischka hatte zuvor seine grundsätzlichen Bedenken gegen eine Große Koalition bekräftigt. Ein solches Bündnis stärke auf Dauer die politischen Ränder, meinte er. Auch Vertreter des linken Flügels der SPD lehnen ein Bündnis mit CDU und CSU ab. Bundesaußenminister Gabriel warb dagegen für Verhandlungen mit den Unionsparteien. Die gestern abgeschlossenen Sondierungen bezeichnete er als "sehr gutes Ergebnis". SPD-Generalsekretär Klingbeil befürwortete Koalitionsgespräche ebenfalls. In der "B.Z. am Sonntag" forderte er aber zugleich Änderungen bei einigen Ergebnissen der Sondierungen. Als Beispiele nannte er die Bürgerversicherung und die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. CDU und CSU hätten hier blockiert. Deshalb müssten beide Themen noch einmal auf die Agenda.

