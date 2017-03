Der türkische Präsident Erdogan hat die Niederlande nach dem Entzug der Landeerlaubnis für Außenminister Cavusoglu scharf kritisiert.

Auf einer Veranstaltung in Istanbul nannte Erdogan das Einreiseverbot ein "Relikt" des Nationalsozialismus. Die Mitglieder der niederländischen Regierung bezeichnete er als Faschisten. Zugleich drohte Erdogan, Politikern und Diplomaten der Niederlande künftig ebenfalls die Einreise zu verweigern.



Die Regierung in Den Haag erklärte zur Begründung des Landeverbots, man sehe Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Weiter hieß es, die Regierung in Ankara wolle in dieser Angelegenheit nicht die Regeln respektieren. Cavusoglu kündigte an, trotz der entzogenen Landeerlaubnis in die Niederlande zu kommen. Er fahre heute nach Rotterdam, sagte er dem Fernsehsender CNN-Türk. Der türkische Außenminister will dort für das Verfassungsreferendum werben, mit dem die Vollmachten des Präsidenten ausgeweitet werden sollen.