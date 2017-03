Der türkische Präsident Erdogan hat den Niederlanden nach dem Entzug der Landeerlaubnis für Außenminister Cavusoglu mit Konsequenzen gedroht.

Er kündigte in Istanbul an, Politikern und Diplomaten der Niederlande künftig ebenfalls die Einreise zu verweigern. Zugleich bezeichnete er die Mitglieder der Regierung in Den Haag als Nazi-Nachfahren und Faschisten. Der niederländische Ministerpräsident Rutte wies das zurück. Er verstehe, dass die türkische Regierung wütend sei, aber solche Äußerungen seien inakzeptabel.



Die Regierung in Den Haag begründete das Auftrittsverbot für Cavusoglu mit Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Der türkische Außenminister wollte in Rotterdam für das Verfassungsreferendum werben, mit dem die Vollmachten des Präsidenten ausgeweitet werden sollen. Cavusoglu reagierte mit einer Drohung. Er wird mit den Worten zitiert: "Wenn Europa so weitermacht, werden sie viele verlieren - unter anderem die Russen und uns."