Landtag Thüringen Höcke von Gedenken für NS-Opfer ausgeschlossen

Der AfD-Politiker Björn Höcke. (imago / Steve Bauerschmidt)

Der thüringische AfD-Landesvorsitzende Höcke ist von einer Gedenkenkveranstaltung des Landtags in Erfurt für die NS-Opfer ausgeschlossen worden.

Landtagspräsident Carius sagte, er habe Höcke vor Beginn der Veranstaltung gebeten, von einer Teilnahme abzusehen, da diese als Provokation empfunden worden wäre. Höcke habe dies akzeptiert und den Plenarsal verlassen. - Der AfD-Politiker ist auch von der heutigen Kranzniederlegung in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald ausgeladen worden. Grund sind seine abfälligen Äußerungen über die deutsche NS-Vergangenheitsbewältigung in einer kürzlichen Rede. Höcke hatte angekündigt, dennoch in Buchenwald zu erscheinen.