Bei der Landtagswahl im Saarland hat sich die regierende CDU offenbar deutlich als stärkste Kraft behauptet.

Nach der jüngsten ARD-Hochrechnung erreichen die Christdemokraten 40,6 Prozent der Stimmen. Das sind gut 5 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl im Jahr 2012. Die SPD kommt demnach auf 29,7 Prozent und verliert knapp einen Prozentpunkt. Die Linke liegt in der Hochrechnung bei 13,0 Prozent, das sind 3 Punkte weniger als bei der letzten Wahl. Die Alternative für Deutschland schafft voraussichtlich mit 6,2 Prozent der Stimmen den Einzug in den Saarbrücker Landtag. Die Grünen und die Piraten scheiden demnach aus, die FDP schafft den Einzug nicht.



SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger äußerte sich über das Abschneiden ihrer Partei enttäuscht. Sie sagte, man habe zwar eine Aufholjagd hingelegt, aber das Wahlziel nicht erreicht. Ähnlich äußerte sich auch SPD-Chef und Kanzlerkandidat Schulz. Die CDU habe die Wahl eindeutig gewonnen, da gäbe es nichts zu beschönigen, sagte Schulz.



CDU-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer zeigte sich dagegen erfreut. Sie habe natürlich gehofft, dass die Saarländer ein deutliches Zeichen der Zufriedenheit mit ihrer Arbeit setzten, aber dass das so ausfalle, das habe sie überrascht. Kanzleramtsminister Altmaier sprach von einem großartigen Vertrauensbeweis für Kramp-Karrenbauer. Es sei ein Ergebnis, das der CDU Mut mache, sagte der Christdemokrat.



Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer führt im Saarland seit fünf Jahren eine schwarz-rote Koalition mit der SPD an. Die stellvertretende Regierungschefin Rehlinger trat als Spitzenkandidatin für die Sozialdemokraten an.