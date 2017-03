Im Saarland wird heute ein neuer Landtag gewählt.

Zur Stimmabgabe aufgerufen sind 800-tausend Bürger. Sie entscheiden über die Zusammensetzung des Parlaments in Saarbrücken und über die Zukunft der großen Koalition unter Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer von der CDU. Die Spitzenkandidatin der SPD, Rehlinger, hat sich eine Zusammenarbeit mit der Linken offengehalten. Neben den genannten drei Parteien sind derzeit noch die Bündnis-Grünen sowie die Piratenpartei im Landtag des kleinsten deutschen Flächenlandes vertreten. Im Mai stehen noch Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen an. Im September wird dann über einen neuen Bundestag abgestimmt.