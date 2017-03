Tief im Süd-Westen - was Neues! Das ist das Ergebnis im Saarland. Entgegen mancher Prognose vor der Wahl und vielen Rechnungen an grünen Tischen - die bisherige Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist die neue Regierungschefin. Und - die erste Landtags-Wahl in diesem Jahr markiert: Der viel zitierte "Martin-Schulz-Effekt" lässt sich für die Sozialdemokraten in Stimmungen, aber nicht oder noch nicht in Stimmen umsetzen.

Für die Saarländerinnen und Saarländer gilt: Erst das Land - erst kommen wir, und dann kommen alle anderen. Kleines Land im Südwesten und größere Wirkung: Die bisherige Regierungschefin Kramp-Karrenbauer wurde vom "Schulz-Effekt" unvorbereitet erwischt. Die Bürger aber unterscheiden: Sie schätzen die Regierungsbilanz im Land.

Klare Worte von Kramp-Karrenbauer

Kramp-Karrenbauer hat das klamme Bundesland konsolidiert und beim Bund eine Sonderzahlung ab 2020 erreicht. Ein wichtiger Zeitpunkt, denn dann greift die Schuldenbremse für die Bundesländer. Und Kramp-Karrenbauer hat klar gesagt, was sie will und was sie lässt, und danach konnte sich jeder verlässlich richten.

Sie wollte nicht Oppositionschefin werden, auch nicht Ministerin in einer Großen Koalition unter SPD-Führung und sie will auch nicht nach Berlin. Dort wird die Kanzlerin möglicherweise drängen und zugleich kräftig durchatmen. Denn – viel stand für Angela Merkel auf dem Spiel.

Wäre Annegret Kramp-Karrenbauer als eine der Vertrauten der Kanzlerin gescheitert, wäre die Riege der CDU-Länderchefs von vier auf nur noch drei zusammengeschnurrt. Hätte die CDU im Südwesten verloren, wären die eh schon Ungeduldigen in der Partei noch lauter geworden, wären die Unzufriedenen hinzugekommen und alle miteinander hätten ihrer Bundeschefin mit Kraft entgegengehalten: Wo ist sie, die Attacke, der Angriff auf die politischen Mitbewerber. Die CDU, das wäre der Vorwurf gewesen, leide unter politischer Unterzuckerung.

Die Kleinen wurden auf die hinteren Plätze verwiesen

Die hohe Wahlbeteiligung hat sich für die Großen ausgezahlt. Die Kleinen wurden auf die hinteren Plätze verwiesen. Die AfD ist im Landtag, aber sehr viel schmaler als erwartet. In einem Land, das im Dreiländereck liegt und viele Berufspendler hat, kommen Forderungen nach einem "raus aus Europa" nicht an. Die Grünen sind ganz offensichtlich ohne personelle und thematisch-attraktive Angebote. Und die FDP ist im Saarland weiter ohne Fortune.

Und die Linke? Der Mann, der sich eigentlich schon als Strippenzieher für das erste rot-rote Bündnis im Westen sah, Oskar Lafontaine - er hat sich vergaloppiert. Lafontaine war längstens rein rechnerisch unterwegs, indes: Die Bürgerinnen und Bürger tief im Südwesten erinnern sich an den früheren Regierungschef und Bundeschef der SPD, der vor knapp zwei Jahrzehnten mit seinem Rückzug aus der Bundespolitik in der Folge für einen herben SPD-Absturz gesorgt hat.

Eine glaubwürdige und eindeutige Regierungschefin

Also - kein Rollentausch im Saarland. Die CDU bleibt mit einer glaubwürdigen und eindeutigen Regierungschefin stärkste Partei und kann ob der guten Regierungsarbeit ihre führende Rolle ausbauen. Ja, diese Regierungschefin erntet Zugewinne von überall. Die SPD ist offen zum Tanz, möglicherweise zu offen. Sie wollte mit den Linken und muss jetzt in eine Neuauflage wiederum als Junior in einer neuen Große Koalition.

Diejenigen, die anderes erwartet hatten, werden den Erfolg der Union als nur saarländisch klein reden. Es liegt wie immer im Auge des Betrachters. Das Wahljahr aber ist jung, die kommenden Abstimmungen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen werden ihre eigene Dynamik entwickeln. Interessant für alle Strategen – gleich wo: Die Uhren sind umgestellt, es ist Sommerzeit auf dem Weg zur Bundestagswahl. Und die ist bekanntlich erst im tiefen Herbst. Und für alle Rechner und Rechnungen gilt: Adam Riese ist auch in der Politik ein nicht zu ignorierender, mächtiger Mann.

Birgit WentzienBirgit Wentzien wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München sowie ein Studium der Kommunikationswissenschaften und Politologie an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Es folgte 1985 bis 1986 ein Volontariat beim SDR in Stuttgart, wo sie bis 1992 als Redakteurin, Moderatorin und Autorin im Bereich Politik tätig war. 1993 ging sie als Korrespondentin nach Berlin, wo sie ab 1999 als stellvertretende Leiterin, ab 2004 als Leiterin des SWR-Studios Berlin amtierte. Seit 1. Mai 2012 ist Birgit Wentzien Chefredakteurin des Deutschlandfunk.