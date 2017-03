Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hat den Sieg ihrer CDU bei der Landtagswahl als ein Zeichen der Wähler gegen eine rot-rote Koalition auch im Bund gewertet. Die Pläne der SPD für eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei würden von den Menschen nicht uneingeschränkt unterstützt, sagte die saarländische CDU-Chefin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Wahlausgang im Saarland zeige auch, dass die SPD unter ihrem neuen Vorsitzenden Schulz zu schlagen sei. SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger meinte, man habe zwar dank des Auftriebs durch Schulz eine Aufholjagd hingelegt. Doch habe Kramp-Karrenbauer auf der Schlussstrecke von ihrem Amtsbonus profitiert. Der saarländische Linken-Spitzenkandidat Lafontaine sagte, er glaube weiterhin an eine Mehrheit links von der Union im Bund.



Bei der Wahl hat die CDU laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis fünfeinhalb Prozent hinzugewonnen und kommt auf 40,7 Prozent der Stimmen. Die SPD erringt 29,6 Prozent und verliert damit ein Prozent gegenüber der Wahl von 2012. Beide Parteien wollen rasch in Koalitionsverhandlungen treten. Für ein Bündnis von SPD und Linkspartei reichen die Stimmen nicht. Die Linke verliert gut 3 Prozent und kommt auf 12,9 Prozent. Als vierte Partei zieht die AfD mit 6,2 Prozent ins Parlament ein. Die Grünen, die Piraten und erneut auch die FDP scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,7 Prozent und war damit deutlich höher als 2012.