Ministerpräsident Weil hat sich zufrieden über den Wahlsieg der SPD in Niedersachsen gezeigt.

Vor seinen Anhängern sprach er von einem großen Abend für seine Partei. Weil sagte, erstmals seit 1998 könne die SPD wieder stärkste Fraktion im Landtag werden. Sein Herausforderer, CDU-Spitzenkandidat Althusmann, gratulierte dem Wahlsieger. Er betonte, auch wenn die CDU hinter den Sozialdemokraten nur zweitstärkste Kraft geworden sei, trage man politische Verantwortung für das Land. FDP-Spitzenkandidat Birkner räumte ein, dass die Prognosen zum Wahlergebnis nicht so gut seien wie erhofft. Zugleich schloss er eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen aus.



Die Grünen-Spitzkandidatin Piel sagte, sie setze weiter auf eine rot-grüne Mehrheit. Der Bundesparteichef der Linken, Riexinger, zeigte sich enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei. Er verwies aber auch darauf, dass seine Partei in Niedersachsen, trotz des Scheiterns an der Fünf-Prozent-Hürde, zugelegt habe.



Die Landtagswahl in Niedersachsen war vorgezogen worden, weil die rot-grüne Regierungskoalition ihre Mehrheit verloren hatte. Ursache war der Wechsel einer Grünen-Abgeordneten zur CDU. Mehr Informationen in unserem Dlf24-Liveblog.