Die nordrhein-westfälische AfD hat ihren Landtagswahlkampf mit einer Kundgebung in Essen begonnen.

Spitzenkandidat Pretzell sowie die Bundesvorsitzenden Petry und Meuthen sprachen vor etwa 500 Zuhörern. Die AfD hatte mit etwa doppelt so vielen Besuchern gerechnet.



Der Marktplatz im Norden von Essen war von der Polizei für die Veranstaltung abgeriegelt worden. Etwa 200 Demonstranten protestierten mit Sprechchören und Trillerpfeifen gegen die AfD.



Der stellvertretende Bundesvorsitzende Gauland kündigte in einem Interview an, für die Bundestagswahl auf eine Spitzenkandidatur zu verzichten. Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte Gauland, er wolle nicht gegen Frauke Petry antreten, die sich ebenfalls um die Position bewirbt.