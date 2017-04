Nach fast sechs Monaten auf der Internationalen Raumstation sind drei Austronauten seit heute zurück auf der Erde.

Wie die Nasa und die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilten, landeten sie an Bord einer Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe. Die Astronauten, zwei Russen und ein Amerikaner, hatten 173 Tage in der Schwerelosigkeit gearbeitet - unter anderem an Hunderten Experimenten für Biologie, Biotechnologie, Physik und Geowissenschaft.