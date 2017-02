Landwirtschaft Bundesumweltministerin Hendricks entschuldigt sich

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). (dpa / picture-alliance / Arno Burgi)

Bundesumweltministerin Hendricks hat sich nach der umstrittenen Bauernregeln-Kampagne ihres Ressorts bei den Landwirten entschuldigt.

Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, viele Landwirte fühlten sich durch die Aufmachung der Kampagne persönlich angegriffen und in ihrer Berufsehre verletzt. Das tue ihr leid. Mit ihrer Aktion habe sie unter anderem auf Umweltprobleme durch Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft aufmerksam machen wollen, betonte Hendricks. Zahlreiche Bauern seien wie sie der Ansicht, dass sich an der Art und Weise der Landwirtschaft in Deutschland etwas ändern müsse. Plakate mit fiktiven Bauernregeln, die in 70 deutschen Städten zu sehen waren, soll es nach Angaben des Umweltminsteriums nicht mehr geben.