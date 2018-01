Die Verwendung des umstrittenen Pflanzengifts Glyphosat soll in Deutschland so bald wie möglich beendet werden.

Das geht aus einem Eckpunkte-Papier für die Sondierungsgruppe von Union und SPD zum Thema Landwirtschaft und Verbraucherschutz hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Demnach soll der Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln systematisch verringert und die Anwendung damit bald ganz verboten werden. Glyphosat wird für das Insektensterben und den Rückgang der Artenvielfalt in der Natur verantwortlich gemacht.



Derzeit beraten die Unterhändler von CDU, CSU und SPD auf Arbeitsgruppenebene. Später wollen Bundeskanzlerin Merkel, SPD-Chef Schulz und der CSU-Vorsitzende Seehofer in kleiner Runde zusammenkommen. Zentrale Fragen wie der Familiennachzug für Flüchtlinge sowie die Themen Finanzen, Gesundheit, Pflege, Renten und Europa waren zuletzt noch offen.



Hören Sie hier auch einen Beitrag darüber, wie der Landtag in Niedersachsen das Thema debattiert hat.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.