Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat sich gegen europaweit einheitliche Zahlungen an landwirtschaftliche Betriebe ausgesprochen.

Die CDU-Politikerin sagte auf einem Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel, es sei wichtig, sich die unterschiedlichen Bedingungen in den Ländern vor Augen zu führen. Polen, Ungarn und die baltischen Staaten fordern, dass Landwirte in allen Ländern das gleiche Geld für die gleiche Anbaufläche erhalten. Die Ausgaben der EU für Landwirtschaft dürften wegen des Brexits ab 2020 deutlich sinken. Um die künftige Verteilung der Mittel wird auf dem Treffen verhandelt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.