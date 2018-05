Die Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, Jessel, plädiert dafür, die EU-Agrarsubventionen anders zu verteilen.

Sie sagte der "Tageszeitung", die Direktzahlungen aus Brüssel erfolgten nach dem Gießkannenprinzip - weitgehend unabhängig davon, wie umweltfreundlich oder -schädlich dieser bewirtschaftet werde. Jessel fordert stattdessen, Leistungen für den Naturschutz stärker zu honorieren. So könnten Bauern Blühstreifen anlegen, besonders viele Pflanzenarten auf einer Fläche nachweisen oder ihr Grünland nicht so häufig mähen oder düngen.



Die EU-Kommission will morgen erklären, wie sie sich die künftige Verteilung der Agrarsubventionen ab 2021 vorstellt. Im Moment gibt die Europäische Union pro Jahr knapp 60 Milliarden Euro für die Förderung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume aus. Das meiste Geld fließt in die von Jessel kritisierten Direktzahlungen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.