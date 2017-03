Laptopverbot in Flugzeugen

Die Türkei hat das von den USA erlassene Nutzungsverbot größerer elektronischer Geräte in Flugzeugen aus mehreren islamischen Ländern umgesetzt.

Auf dem Atatürk-Flughafen in Istanbul informieren Schilder die Fluggäste über die neuen Reisebestimmungen. Die US-Regierung untersagt seit vergangener Woche aus Sicherheitsgründen die Mitnahme von Geräten im Handgepäck, die größer als ein Smartphone sind. Betroffen sind unter anderem Flüge aus Ägypten, Saudi-Arabien, Marokko und der Türkei.



Großbritannien erließ eine ähnlich Regelung, die auch für Tunesien gilt. Das Außenministerium in Tunis bat deswegen die britische Botschafterin zum Gespräch. London begründete die Verbotsentscheidung damit, dass es in Tunesien 2015 mehrere Terroranschläge gab, bei denen auch zahlreiche britische Touristen starben.