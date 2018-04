Pianist Lars Vogt hat sich inzwischen auch am Dirigentenpult international einen Namen gemacht. Als Music Director der Royal Northern Sinfonia hat er sämtliche Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens aufgeführt. Und dies in einem Saal, der zu den akustisch besten Großbritanniens zählt. Der Deutschlandfunk hat das Beethoven-Projekt vor Ort aufgezeichnet. Zum Finale einer dreiteiligen CD-Edition erscheinen als Ko-Produktion mit dem Label Ondine Beethovens Klavierkonzerte Nr. 2 und Nr. 4.

Ludwig van Beethoven eroberte sich die Musikstadt Wien zunächst als Pianist. So waren seine ersten Klavierkonzerte gedacht als klingende Visitenkarten. Davon zeugt zum Beispiel das zweite, 1795 uraufgeführte Klavierkonzert, das eigentlich sein erstes ist und nur wegen der Drucklegung als zweites gezählt wird. Beethoven lässt hier selbstbewusst seine Muskeln spielen: pianistisch mit virtuosen Läufen, kompositorisch mit schon typisch Beethoven'scher Lust an Musik mit Ecken und Kanten. Fast auf den Tag genau 22 Jahre später fand die Uraufführung seines vierten Klavierkonzerts statt. Ein Meilenstein in der Geschichte des Solokonzerts, weil der Komponist hier das Miteinander oder besser Gegeneinander von Orchester und Klavier in neuartiger Weise komponiert hat.

Ludwig van Beethoven

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur, op. 19



Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur, op. 58

Lars Vogt, Klavier und Leitung

Royal Northern Sinfonia



Aufnahmen vom März und Juni 2017 aus dem Konzerthaus "The Sage" in Gateshead / England