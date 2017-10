Auf der Suche nach dem Motiv des Attentäters von Las Vegas erhofft sich die US-Bundespolizei FBI Hinweise von seiner Lebensgefährtin.

Die Frau traf am Morgen mit einem Flugzeug in Los Angeles ein, nachdem sie sich zuvor auf den Philippinen aufgehalten hatte. Dorthin soll der Täter hohe Geldbeträge überwiesen haben. Der 64-Jährige hatte am Sonntag von einem Hotelzimmer aus auf Konzertbesucher geschossen und 58 Menschen getötet sowie über 500 verletzt, bevor er sich selbst tötete. Bislang rätseln die Ermittler über das Motiv und gehen von einem Einzeltäter aus. Heute will US-Präsident Trump den Tatort besuchen.