Drei Tage nach dem Anschlag von Las Vegas sind die Motive des Täters weiter unklar.

Die Befragung seiner Lebensgefährtin durch die US-Bundespolizei FBI brachte keine neuen Erkenntnisse. Die 62-Jährige ließ anschließend durch ihren Anwalt erklären, sie habe nichts von den Plänen für die Gewalttat gewusst. Sie habe auch keinerlei Anzeichen dafür wahrgenommen. Die Frau hielt sich zum Zeitpunkt des Anschlags auf den Philippinen auf. Dazu gab sie an, ihr Partner habe ihr ein Flugticket geschenkt, damit sie ihre Familie besuchen könne.



Der Mann hatte in der Nacht zu Montag aus einem Hotel heraus das Feuer auf Besucher eines Musikfestivals eröffnet. 58 Menschen wurden getötet, rund 500 verletzt. Anschließend tötete der Angreifer sich selbst. Ein Sprecher der Polizei in Las Vegas sagte bei einer Pressekonferenz, ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mann die Tat akribisch geplant. Er habe über Jahrzehnte hinweg Waffen gesammelt und ein Doppelleben geführt. Nach FBI-Angaben gibt es weiterhin keine Hinweise darauf, dass der Täter im Kontakt zu Terrororganisationen stand.