Nach dem Anschlag in Las Vegas sind weitere Details über den Attentäter bekannt geworden.

Der 64-Jährige sei ein Multimillionär gewesen, der viel Geld in Casinos ausgegeben habe, teilte dessen Bruder mit. Im Hotelzimmer des mutmaßlichen Todesschützen wurden nach neuen Angaben der Ermittler 23 Waffen gefunden. 19 weitere Waffen sowie Sprengsätze habe man in dessen Haus entdeckt. Die Motive des Täters seien nach wie vor unklar. Über mögliche Verbindungen zu internationalen Terrororganisationen habe man keine Erkenntnisse.



Nach jüngsten Angaben hatte der Mann von seinem Hotelzimmer aus 59 Besucher eines Country-Konzerts erschossen, bevor er sich selbst das Leben nahm. Mehr als 500 Personen wurden verletzt, einige von ihnen befinden sich in kritischem Zustand.



Eine Debatte über das Waffenrecht lehnt die US-Regierung zum jetzigen Zeitpunkt ab. Es wäre voreilig, politische Maßnahmen zu diskutieren, solange man nicht vollständig wisse, was passiert sei, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses. Zunächst müsse man um die Opfer trauern und die Überlebenden trösten.