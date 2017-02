Lastenteilung bei Nato Von der Leyen signalisiert Entgegenkommen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Flughafen in Washington. (dpa / picture alliance / Gregor Fischer)

Verteidigungsministerin von der Leyen hat den USA bei der Forderung nach einer gerechteren Lastenverteilung in der Nato Entgegenkommen signalisiert.

Von der Leyen sagte nach einem Treffen mit ihrem amerikanischen Kollegen Mattis im Pentagon, wenn man gemeinsam einerseits die Krisen in der Welt beherrschen und andererseits die Bündnisverteidigung auf solide Füße stellen wolle, dann müsse jeder auch seinen Beitrag leisten. Mattis habe ein klares Bekenntnis zur Nato abgegeben. Zu Beginn des Gesprächs hatte die CDU-Politikerin die guten Beziehungen zwischen Deutschland und den USA gelobt und die gemeinsamen Werte hervorgehoben. Mattis habe ihr versichert, dass er den Dialog suche und die strategischen Gespräche zwischen beiden Ländern vertiefen wolle.



Von der Leyen will in Washington auch mit Kongressmitgliedern Gespräche führen.