Kolumbien wird als erstes lateinamerikanisches Land "globaler Partner" der Nato.

Die Aufnahme des Landes in diese Gruppe wird nach Angaben der Regierung in Bogotá kommende Woche in Brüssel erfolgen. Kolumbien und die Nato hatten vor einem Jahr bereits eine Kooperation vereinbart - unter anderem in den Bereichen Cyber-Sicherheit, Terrorismus und organisierte Kriminalität.



Viele Partnerstaaten der Nato beteiligten sich an Militäreinsätzen des transatlanischen Bündnisses. Zu den "globalen Partnern" gehören bisher Afghanistan, Australien, Irak, Japan, Südkorea, Neuseeland, Pakistan und die Mongolei.



Kolumbien hatte 2016 ein Friedensabkommen mit der inzwischen aufgelösten Guerillaorganisation Farc geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.