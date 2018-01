Papst Franziskus bricht heute zu einer einwöchigen Reise nach Chile und Peru auf.

Im Mittelpunkt seiner sechsten Reise nach Lateinamerika sollen Begegnungen mit indigenen Völkern stehen. In Chile trifft Franziskus Vertreter der Mapuche-Indianer, die für die Rückgabe ihrer von Bergbau- und Forstbetrieben ausgebeuteten Ländereien kämpfen. Außerdem will er mit Opfern der Pinochet-Diktatur zusammenkommen. In Peru besucht der Papst das Amazonasgebiet, wo illegaler Bergbau die Lebensgrundlage der Indios zerstört.

