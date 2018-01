Papst Franziskus ist zu einer einwöchigen Reise nach Chile und Peru aufgebrochen.

Im Mittelpunkt seines Aufenthalts sollen Begegnungen mit indigenen Völkern stehen. In Chile trifft Franziskus Vertreter der Mapuche-Indianer, die für die Rückgabe ihrer von Bergbau- und Forstbetrieben ausgebeuteten Ländereien kämpfen. Außerdem will er mit Opfern der Pinochet-Diktatur zusammenkommen. In Peru besucht der Papst das Amazonasgebiet, wo illegaler Bergbau die Lebensgrundlage der indianischen Ureinwohner zerstört.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.