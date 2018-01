Papst Franziskus ist in Peru eingetroffen, der zweiten Station seiner Lateinamerika-Reise.

Am Flughafen in Lima wurde das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche von Staatspräsident Kuczynski empfangen. Am Nachmittag kommt Franziskus in Puerto Maldonado mit Vertretern der Amazonas-Völker zusammen. Dabei dürfte der Raubbau an Rohstoffen in deren Lebensgebieten zur Sprache kommen. Das Treffen wird als Auftakt einer Amazonien-Synode gesehen, die Franziskus für das kommenden Jahr in den Vatikan einberufen will. Der Papst kam aus Chile. Dort hatte er in einem Gottesdienst die Ausbeutung von Migranten angeprangert und zur Solidarität mit Zuwanderern aufgerufen.

