Papst Franziskus setzt seine Lateinamerika-Reise heute in Peru fort.

Gestern Abend landete er - aus Chile kommend - auf dem Internationalen Flughafen in Lima. Franziskus will mit Vertretern der Amazonas-Völker zusammenkommen. Dabei dürften der Raubbau an Rohstoffen in ihren Lebensgebieten zur Sprache kommen. Das Treffen wird als Auftakt einer Amazonien-Synode gesehen, die Franziskus für 2019 in den Vatikan einberufen will.



In Chile hatte der Papst die Ausbeutung von Migranten kritisiert. Bei einem Gottesdienst nahe der nordchilenischen Stadt Iquique forderte er zu Solidarität mit Zuwanderern auf. Diese hätten besonders mit Problemen wie unsicheren Arbeitsplätzen und fehlendem Wohnraum zu kämpfen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.