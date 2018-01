Bei seinem Besuch im peruanischen Amazonasgebiet hat Papst Franziskus die Unterdrückung von Frauen verurteilt.

Gewalt gegen Jugendliche und Frauen dürfe nicht hingenommen werden, mahnte Franziskus in Puerto Maldonado. Eine solche Macho-Kultur erkenne die maßgebliche Rolle von Frauen in der Gesellschaft nicht an. Zugleich beklagte der Papst den Raubbau an Rohstoffen und Lebensgebieten. Die Völker Amazoniens seien vermutlich heute stärker bedroht denn je. Politik und Wirtschaft müssten die Menschen als ebenbürtige Partner ernst nehmen.



Peru ist - nach Chile - die zweite Station seiner Lateinamerika-Reise. In der Hauptstadt Lima sind unter anderem Gespräche mit Staatspräsident Kuczynski und weiteren Vertretern von Politik und Gesellschaft geplant.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.