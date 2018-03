Im baden-württembergischen Lauffen am Neckar ist offenbar ein Brandanschlag auf ein Moscheegebäude verübt worden.

Die Brandsätze richteten zwar nur Sachschaden an, die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben aber wegen versuchten Mordes, weil sich der Imam zur Tatzeit in dem Gebäude aufhielt. Hinweise auf den oder die Täter lagen der Polizei zunächst nicht vor. Die Brandsätze hatten ein Feuer in einem Nebengebäude der Moschee ausgelöst, in dem sich laut Polizei Gemeinschaftsräume, aber auch Wohnräume des Imams befinden. Der Brand konnte gelöscht werden. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.