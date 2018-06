Erstmals seit der Bundestagswahl treffen sich Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD am kommenden Dienstag zum Koalitionsausschuss.

Das kündigte der CSU-Vorsitzende Seehofer in Berlin an. Dabei soll es sowohl um den jüngsten Asylstreit gehen als auch um die europapolitischen Vereinbarungen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Macron.



Wegen des Asylkonflikts in der Union hatte sich die SPD-Vorsitzende Nahles bereits zu Wochenbeginn für die Einberufung eines Koalitionsgipfels ausgesprochen. Anschließend zeigte sich die CSU verärgert über die jüngsten Vereinbarungen mit Frankreich und verlangte deshalb ebenfalls die Einberufung des Gremiums.



Bayerns Innenminister Herrmann stellte im Asylstreit indirekt die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin in Frage. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, wenn Bundesinnenminister Seehofer seine Absicht erkläre, ab der ersten Juli-Woche im Rahmen seiner Ressortzuständigkeit das geltende deutsche und europäische Recht zu vollziehen, "dann kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass jemand ihn ernsthaft daran hindern will".



Seehofer hatte angekündigt, ab Juli Asylsuchende, die bereits in einem anderen EU-Staat registriert wurden, an den deutschen Grenzen zurückweisen zu lassen. Bundeskanzlerin Merkel, die europäische Absprachen zur Bedingung macht, hat für diesen Fall auf ihre Richtlinienkompetenz verwiesen. Ein Alleingang Seehofers könnte also zu seiner Entlassung und einem Bruch der Großen Koalition führen.



Für weiteren Zwist zwischen CDU und CSU sorgen die Ideen Merkels und des französischen Präsidenten Macron sorgen. Sie hatten gestern auf Schloss Meseberg Ideen zur Reform der EU und Euro-Zone vorgestellt und wollen unter anderem ab 2021 ein gemeinsames Eurozonen-Budget schaffen. Söder Bayerns Finanzminister Seehofer warnte Kanzlerin Merkel davor, die europäische Finanz- und Asylpolitik zu vermischen. Es könne nicht sein, dass andere europäische Länder mit finanziellen Zusagen zu einer Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage gebracht werden sollten.



Macron hatte gestern in Meseberg erläutert, mit dem gemeinsamen Budget sollten die Unterschiede zwischen den Volkswirtschaften der Euro-Zone verringert werden.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.