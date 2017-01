Lawinenunglück Italien Helfer suchen weiter nach Überlebenden

Helfer bergen nach dem Lawinenunglück in Italien ein Kind aus den Trümmern des verschütteten Hotels. (imago / Italy Photo Press)

Vier Tage nach dem Lawinenunglück in den italienischen Abruzzen suchen Helfer weiter nach Überlebenden.

Nach Angaben des Zivilschutzes werden in dem zerstörten Berghotel noch immer 23 Menschen vermisst. Bisher wurden neun Personen lebend gerettet, fünf konnten nur noch tot geborgen werden. - Das in 1.200 Metern Höhe gelegene Hotel war am Mittwoch nach einem Erdbeben von einer Lawine verschüttet worden.