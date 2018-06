Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire hat schnelle Entscheidungen zur Stärkung von Europäischer Union und Euro-Zone gefordert.

Die gemeinsame Zukunft stehe auf dem Spiel, sagte Le Maire in einer auf deutsch gehaltenen Rede beim Tag der Familienunternehmen in Berlin. Unter anderem müsse die Währungsunion zu einer Wirtschaftsunion weiterentwickelt werden. Mit Blick auf Befürchtungen von deutscher Seite betonte Le Maire, Frankreich werde sich nie für eine Vergemeinschaftung von Schulden aus der Vergangenheit stark machen. Darüber hinaus kündigte Le Maire an, bereits morgen mit Bundesfinanzminister Scholz über mögliche Reformen zu beraten.



Aller Voraussicht nach werde es auch Änderungen an den europäischen Verträgen geben müssen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.