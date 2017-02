Le Pen Warnung vor Einwanderung und islamischen Fundamentalismus

Marine Le Pen bei einer Wahlkampfveranstaltung des Front National in Lyon. (dpa picture alliance / AP / Michel Euler)

Die französische Rechtspopulistin Le Pen hat mit Warnungen vor Einwanderung und einem islamischen Fundamentalismus die entscheidende Phase im Präsidentschaftswahlkampf eingeleitet.

Es gebe nicht nur eine Globalisierung der Finanzwelt, sondern auch eine Globalisierung von unten durch die massenhafte Einwanderung, sagte die Chefin des Front National vor Anhängern in Lyon. Die Franzosen wollten auch nicht unter dem Joch des islamischen Fundamentalismus leben. - Am Wochenende hatte Le Pen ihr Wahlprogramm vorgestellt. Im Zentrum steht auch die Forderung nach einem Referendum über den Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union. - Die Präsidentschaftswahlen finden im April und Mai statt. Der Vorsitzenden des Front National werde gute Chancen eingeräumt, in die Stichwahl zu kommen.