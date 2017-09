Leben als Star Alles Glamour?

"Gala", "Bunte", "inTouch", "Closer", "OK!", "Grazia" - in der deutschen Zeitschriftenlandschaft gibt es zahlreiche Promi- und Klatschmagazine. Auch das Internet ist voll mit Geschichten und Gerüchten von Stars und Sternchen. Das Interesse an Prominenten ist auf der einen Seite so groß wie nie und auf der anderen Seite wagt es kaum ein Promi, sich der Medienlandschaft über längere Zeit zu entziehen.

Am Mikrofon: Andreas Stopp