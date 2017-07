Tatsächlich geht es uns heute wirtschaftlich so gut wie selten zuvor. Die Konjunktur läuft rund, die Löhne und Renten steigen seit Jahren, auch real, so viele Menschen wie nie zuvor sind in Deutschland berufstätig.

Auch sonst gibt es einiges an Positivem zu sagen: Wir leben in Demokratie und Freiheit, die Justiz ist unabhängig von der Politik, die Presse- und Demonstrationsfreiheit wie in kaum einem anderen Land garantiert. All das spiegelt sich auch in Befragungen wieder. Auch wenn viele Deutsche soziale Ungleichheit beklagen, sind sie dennoch mit ihren Lebensumständen zufrieden.

Wie gut geht es uns? Wie blicken wir auf die Geschehnisse um uns herum? Welche Verantwortung haben wir an gesichts unseres Wohlstands, und was müssen wir tun, um das Erreichte zu erhalten, auch auf eine breitere Basis in der Gesellschaft zu stellen?

Gesprächsgäste:

Prof. Dominik Geppert , Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Heidemarie Wieczorek Zeul , Bundesministerin a.D.

, Bundesministerin a.D. Guido Mingels, stellvertretender Ressortleiter Gesellschaft Spiegel und Autor des Buches "Früher war alles schlechter"

