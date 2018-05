Die baskische Gesellschaft hat sich bereits an ein Leben ohne Terror gewöhnt, seit die ETA 2011 das Ende ihres sogenannten bewaffneten Kampfs verkündet hat. Doch die Basken kämpfen auch um ihr "relato", die Geschichtsschreibung. Wie soll an die harten Jahre erinnert werden? Wer waren die Opfer, wer waren die Täter? Eine Reportage in fünf Teilen aus dem Jahr 2017.

(AFP/ Rafa Rivas)Mein Freund, der Terrorist

Der bewaffnete Kampf der baskischen Untergrundorganisation ETA ist zu Ende. 2011 verkündete sie das Aus, in diesem Jahr will sie sich gänzlich auflösen. Familien und ganze Freundeskreise unterstützten die Separatisten lange.

(AFP/ Ander Gillenea)Große Geste einer Witwe

Im November 1993 wurde der Chef der baskischen Polizei von der ETA in die Luft gesprengt. Seine Witwe Rosa Rodero hat den Tätern die Hand zur Versöhnung gereicht. Sie ist froh, dass ihre Enkel ohne nationalistischen Terror aufwachsen.

(AFP/ Rafa Rivas)Polizisten in ständiger Angst

Auf die Knie, nach Bomben suchen, dann erst den Wagen starten: Für die Polizisten der Guardia Civil im Baskenland war das lange Alltag. Mehr als 200 Polizisten starben durch Anschläge der ETA - die Erinnerung daran bleibt wach.

(Imago)Der Tag, an dem Pilis Bruder verschwand

Die Anschläge der ETA haben Spanien jahrzehntelang belastet. Doch es gab auch die staatlich gelenkte Gegengewalt, die "Antiterroristische Befreiungsgruppe GAL". Ihr wird auch der Tod von Pili Zabalas Bruder zugeschrieben.

(Imago)Die Generation des Schweigens

Für Jugendliche im Baskenland ist der Terror der ETA kaum noch ein Thema. Manche jungen Erwachsenen dagegen merken erst jetzt, wie prägend die Ansichten der Separatisten für sie waren. Über die Gewalt wurde jedoch nicht gesprochen.