Das Leben in Deutschland ist teurer als in den meisten EU-Ländern.

Das Preisniveau für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen lag 2017 fünf Prozent über dem Schnitt der 28 Länder der Europäischen Union, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Während das Preisniveau bei den meisten direkten Nachbarn höher ist als in Deutschland, sind die Lebenshaltungskosten in Polen und Tschechien deutlich niedriger. Am teuersten ist es in Dänemark. Dort liegt das Preisniveau um rund 42 Prozent über dem EU-Schnitt.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.