Bundesernährungsministerin Klöckner hat sich für intelligente Verpackungen ausgesprochen und will auch das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmittelverpackungen ersetzen.

Neue Lösungen biete die Digitalisierung, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie denke dabei an Verpackungen, die in verschiedenen Stufen anzeigten, wie gut ein Produkt tatsächlich noch sei. Hersteller und Einzelhandel hätten keine andere Wahl, als sich am Kampf gegen Lebensmittelverschwendung zu beteiligen. Sie könnten sich nicht bei den ethisch-moralischen Fragen unserer Gesellschaft wegducken. Zunächst aber müssten die Verbraucher darüber aufgeklärt werden, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum kein Verfallsdatum sei, betonte Klöckner.

