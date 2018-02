Bundeskanzlerin Merkel hat die Entscheidung der Essener Tafel kritisiert, bis auf weiteres nur noch Deutsche neu in ihre Kartei mit bedürftigen Menschen aufzunehmen.

Solche Kategorisierungen sollte man nicht vornehmen, sagte die CDU-Vorsitzende dem Fernsehsender RTL. Die Entscheidung der Ehrenamtlichen in Essen zeige aber auch den Druck, den es gebe, und wie viele Bedürftige auf Lebensmittelspenden angewiesen seien. - Der Vorsitzende der Tafel, Sator, erklärte, dass er seinen Rücktritt erwäge. Ein Haufen von Politikern haue auf seine Einrichtung ein, ohne sich zu informieren, sagte Sator der "Bild"-Zeitung. - Der Vorstand der Tafel kommt heute zu einer Krisensitzung zusammen.



In Essen werden neue Berechtigungen zum Empfang von Lebensmitteln seit dem 10. Januar vorübergehend nur noch an Bürger mit deutschem Ausweis ausgegeben. Begründet wurde die Maßnahme damit, dass der Anteil der Migranten unter den Bedürftigen deutlich gestiegen sei.

