Lebensmittelverschwendung Ernährungsminister gegen Gesetzesregelung

Ein Fischgericht (imago / blickwinkel / P.Royer)

Bundesernährungsminister Schmidt lehnt ein Gesetz zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung in Deutschland ab.

Der Großteil der Abfälle entstehe in den Privathaushalten, sagte der CSU-Politiker der "Saarbrücker Zeitung". Da könne mit einer Regelung nichts erreicht werden.



Wie das Blatt berichtet, forderte Nordrhein-Westfalen die Bundesregierung auf, eine gesetzliche Initiative zur Verringerung der Lebensmittelverluste in Deutschland zu erarbeiten. - Die verbraucherpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Drobinski-Weiß, begrüßte den Vorstoß. Dem Handel das Vernichten von Lebensmitteln zu untersagen und ihn zur Weitergabe an wohltätige Einrichtungen zu verpflichten, sei ein Schritt in die richtige Richtung.