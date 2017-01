Lederer (Linke) Schwierige Situation in Berlin wegen Holm-Entlassung

Klaus Lederer (Linke) sieht sich in einer "schwierigen Situation". (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

In Berlin steht die rot-rot-grüne Koalition vor ihrer ersten Belastungsprobe.

Kultursenator Lederer von der Linkspartei sieht sich wegen der vom Regierenden Bürgermeister Müller geforderten Entlassung von Bau-Staatssekretär Holm in einer schwierigen Situation. Er sagte im RBB, man sei vor die Frage gestellt, sich entweder für die Personalie Holm oder für die Koalition zu entscheiden. Seine Partei habe Holm in die Regierung geholt, um eine soziale Mietenpolitik durchzusetzen. - Zuvor hatte Müller - SPD - angekündigt, Holm wegen falscher Angaben zu seiner Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit entlassen zu wollen.