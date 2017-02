Die Mehrheit der Knesset-Abgeordneten hat sich für den Bruch mit dem Rechtsstaat entschieden. Dazu gehören Bildungsminister Bennet, Energieminister Steinitz und bezeichnenderweise auch Justizministerin Shaked. Sie stimmten für das sogenannte Legalisierungsgesetz, das gegen Grundprinzipien des demokratischen Staates Israel verstößt. Zum Beispiel den logischen Grundsatz, dass die Knesset nicht über das Eigentum von Menschen entscheiden kann, die keinerlei Chance auf Vertretung in diesem Parlament haben.

Generalstaatsanwalt Mandelblit hatte gewarnt: Das Gesetz verstoße damit gegen israelisches und internationales Recht. Er könne den Vorschlag nicht vor Gericht verteidigen. Macht nichts, sagt die Justizministerin, nehmen wir uns einen privaten Anwalt. Und man muss es ihr glauben: Sie nimmt in Kauf, vor dem Obersten Gericht zu verlieren. Doch nach Auffassung der Rechts-Nationalen in Israel tragen dann die Richter Schuld am Scheitern und nicht die Politik.

Rechtsnationaler Flügel treibt Netanjahu vor sich her

In Israel sind Politiker demokratisch gewählt und an der Regierung beteiligt, die keine Liberalen und keine Pluralisten sind. Politiker wie Bennet und Shaked, die den Rechtsstaat attackieren und vor allem einer Ideologie folgen. Beim Blick in die USA beschweren sich gerade alle über diese Zustände. Bei Israels Regierung kommt die internationale Gemeinschaft nach der Entscheidung zum Legalisierungsgesetz nicht länger an der Einsicht vorbei.

Diese Gefahr sieht auch Ministerpräsident Netanjahu. Er hat deshalb andere Interessen. Er will den Status-quo in Nahost halten: keine Zugeständnisse, keine Veränderungen. Netanjahu hat erkannt, dass Angst und Stillstand ihn von einem zum nächsten Wahlsieg tragen. Deshalb stellt er sich als der Vernünftige in seiner Regierung dar, gar als der Bremser. Tatsächlich treibt der rechts-nationale Flügel der Regierung längst den Ministerpräsidenten vor sich her.

Die Abstimmung über das Legalisierungsgesetz zeigt die wachsende Schwäche des Taktikers Netanjahu. Denn auch er braucht die Stimmen aus dem Siedlerlager. Bildungsminister Bennet will sie ihm abnehmen. Deshalb gibt es innerhalb der Regierung einen Wettlauf um den Titel des größten Patrons der Siedlerbewegung.

Scheinbar jedem in Israels Regierung ist geholfen

Die Verlierer dieses Wettkampfes stehen bereits fest: Es sind die Palästinenser, die keinen Einfluss haben und auf deren Rücken Israels Minister und Abgeordnete ihre innenpolitische Auseinandersetzung austragen. Es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, die darauf angewiesen ist, dass die gewählten Vertreter Rücksicht auf die Grundlagen eines Staates nehmen. Sonst funktioniert er nicht. Und schließlich verliert die internationale Staatengemeinschaft. Ihr ist nun endgültig die diplomatische Formel der Zwei-Staaten-Lösung – ja selbst als rhetorische Floskel abhandengekommen.

Israels Politiker riskieren beinahe alles für das eigene politische Überleben. Da ihnen allen – ebenso wie der palästinensischen Führung – die Kraft zu einem echten Ausgleich im Nahostkonflikt fehlt, folgen sie ihrer Ideologie. Und wenn dabei, die eine Seite dem propagierten Wunsch nach Eretz Israel näher kommt und dabei Regierungschef Netanjahu durch Taktieren noch etwas länger an der Macht bleiben kann, ist scheinbar jedem in Israels Regierung geholfen.