Papst Franziskus hat den verstorbenen ehemaligen Mainzer Bischof, Kardinal Lehmann, für seine Offenheit gegenüber Fragen und Herausforderungen der heutigen Zeit gewürdigt.

Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz habe über die Grenzen von Konfessionen, Überzeugungen und Ländern hinweg das Verbindende gesucht, heißt es in einem Beileidstelegramm des Papstes an den Mainzer Bischof Kohlgraf. Lehmann habe nicht nur das Leben der Kirche, sondern auch der Gesellschaft geprägt.



Kardinal Lehmann war gestern im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.