Thüringens Bildungsminister Holter sieht ein Problem für den Lehrermangel in Deutschland in der geringen Wertschätzung des Berufes.

Es müsse viel mehr über die positiven Seiten des Berufs gesprochen werden, sagte Holter im Deutschlandfunk. Junge Menschen müssten dazu motiviert werden, Lehrer zu werden. Zudem brauche es eine "Willkommenskultur" in der Gesellschaft. Kommunen sollten attraktive Bedingungen für Lehrer schaffen, gerade im ländlichen Raum, so der designierte Präsident der Kultusministerkonferenz.



Zudem sprach der Linken-Politiker sich für eine berufsbegleitende Qualifizierung von Seiteneinsteigern aus, um kurzfristig mehr Lehrer in die Schulen zu bekommen.



Holter kritisierte den starken Wettbewerb zwischen den Ländern um Lehrkräfte. Er wolle sich in seiner Amtszeit als Präsident der Kultusministerkonferenz dafür einsetzen, dass die Länder einen besseren Austausch pflegen und sich nicht gegenseitig die Lehrkräfte wegnehmen.