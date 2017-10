Die Kultusminister der Länder wollen mehr junge Menschen motivieren, Lehrer zu werden.

Die Konferenz der Minister, die KMK, teilte in Berlin mit, es seien länderübergreifende Werbeaktionen und weitere Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung angedacht. Hintergrund ist ein zunehmender Lehrermangel. Laut KMK sind vor allem Grundschulen, die Sonderpädagogik sowie die beruflichen Schulen betroffen.



Die "Süddeutsche Zeitung" hatte Mitte September unter Berufung auf eine Umfrage in allen Bundesländern berichtet, dass allein in Nordrhein-Westfalen mehr als 2.000 Stellen unbesetzt sind. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bezeichnete die Lage als so zugespitzt wie seit zehn Jahren nicht.