Leichtathletik Erster Marathon in Teheran - Frauen unerwünscht

Erstmals ist in Teheran ein Marathon organisiert worden, doch blieb Frauen der Lauf durch die Straßen der iranischen Hauptstadt versperrt. Mehrere hundert Sportler, darunter dutzende Ausländer, beteiligten sich am Freitag an dem 42-Kilometer-Rennen durch die Metropole. Viele Läuferinnen waren enttäuscht und reagierten sarkastisch.

Von Reinhard Baumgarten