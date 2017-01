"Ich habe alles für den Zehnkampf gegeben. Danke für die beste Zeit meines Lebens - ich höre auf."

Mit diesen Worten hat Ashton Eaton am 4. Januar 2017 seinen Rücktritt erklärt. Via Twitter und für viele überraschend, denn es lief mehr als gut für den gerade mal 28-Jährigen: Zwei Mal Olympisches Gold, seit 2015 Weltrekordhalter - der US-Amerikaner gilt unter Kollegen und Experten gleichermaßen als bester Zehnkämpfer aller Zeiten. "Es gibt nicht mehr viel, was ich im Sport machen möchte", erklärt Ashton Eaton nun auf seiner Homepage - einen Studienabschluss in Psychologie und den schwarzen Gürtel im Taekwondo hat er übrigens auch.

Zeitgleich hat auch Eatons Frau ihren Rücktritt erklärt: Die Kanadierin Brianne Theisen-Eaton holte bei den Olympischen Spielen in Rio zuletzt Bronze im Siebenkampf.